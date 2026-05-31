Selundupkan Sabu-sabu ke Lapas Karawang Dalam Kondom, Dua Pembesuk dan Warga Binaan Diperiksa Polisi

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Kepolisian Resor (Polres) Karawang melakukan penyelidikan terkait dugaan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Karawang, Jawa Barat.

Barang yang diduga sabu-sabu tersebut disebut disembunyikan di dalam alat kontrasepsi jenis kondom untuk mengelabui petugas pemeriksaan.

Kepala Seksi Humas Polres Karawang, Ipda Cep Wildan, mengatakan upaya penyelundupan berhasil digagalkan berkat ketelitian petugas lapas yang mencurigai aktivitas sejumlah pihak saat jam kunjungan.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (30/5/2026) ketika dua orang pembesuk berinisial IDR (18) dan NN (49 tahun) datang untuk menemui seorang warga binaan berinisial KHM (24).

Menurut hasil penyelidikan awal, barang yang diduga narkotika tersebut dikemas secara khusus dan diduga sengaja disembunyikan di dalam kondom sebelum dibawa masuk ke lingkungan lapas.

"Modus yang digunakan cukup rapi. Barang diduga narkotika dikemas sedemikian rupa dan dibawa masuk saat jam kunjungan. Namun, berkat ketelitian petugas lapas yang mencurigai gerak-gerik para pihak yang terlibat, upaya itu akhirnya berhasil digagalkan sebelum barang beredar di dalam lapas," ujar Cep Wildan.

Petugas Temukan Paket Kristal Putih

Kecurigaan petugas lapas bermula ketika melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan yang baru menerima titipan dari pembesuk.