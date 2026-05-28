Polisi Tangkap Pelaku Pencabulan Bocah 5 Tahun di Karawang, Modus Antar Pulang Mengaji

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Satuan Reserse Kriminal Satres PPA dan PPO Polres Karawang berhasil mengungkap kasus tindak pidana perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Pelaku berinisial S alias M (40 tahun), diringkus polisi di tempat kerjanya setelah tega melancarkan aksi bejatnya terhadap tetangganya sendiri yang baru berusia 5 tahun.

Kapolres Karawang, AKBP Fiki N. Ardiansyah melalui Kasi Humas, Ipda Cep Wildan mengatakan, peristiwa memilukan ini terjadi bulan Februari 2026, sekitar pukul 11.00 WIB.

Baca Juga: Polres Karawang Pastikan Kasus Kekerasan Seksual Anak oleh Ayah Kandung Masih Berproses

Kejadian bermula saat anak perempuan (5 tahun), sedang berjalan kaki pulang dari sekolah Madrasah (mengaji).

Pelaku yang bekerja sebagai security hotel melihat korban dan berpura-pura menawarkan tumpangan motor dengan alasan searah menuju rumah.

Namun, bukannya diantar pulang, korban justru dibawa ke rumah pelaku di Kelurahan Tanjungpura, Karawang Barat.

"Pelaku melancarkan aksi kekerasan seksual terhadap korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku melakukan pencabulan dan melakukan tindakan tidak senonoh di depan korban," ujar Fiki dikutip Kamis (28/5/2026).

Kasus ini terungkap, setelah korban yang merasa trauma menceritakan kejadian pahit yang dialaminya kepada kakak kandungnya.