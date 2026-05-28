Memalukan! Oknum Bobotoh Aniaya Sesama Pendukung Persib

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Jagat media sosial diramaikan dengan perilaku oknum Bobotoh yang melakukan aksi kekerasan terhadap sesama pendukung Persib.

Pemukulan tersebut terjadi di Jalan Merdeka, Kota Bandung, atau tepatnya di depan pusat perbelanjaan Bandung Indah Plaza (BIP), saat konvoi Persib juara, Minggu (24/5/2026).

Dalam rekaman video di media sosial, oknum Bobotoh bertubuh tinggi yang mengenakan jersei Persib dengan nomor punggung 7 itu tampak marah ke pengendara motir RX King.

Diduga dalam pengaruh minuman beralkohol, oknum Bobotoh itu melakukan sejumlah perbuatan tidak menyenangkan, seperti memarahi hingga menganiaya pengendara motor lainnya.

Meski sudah kena dua kali pukulan oleh oknum Bobotoh tersebut, pengendara itu tidak memberikan perlawanan apapun. Pelaku langsung diamankan oleh teman-temannya.

Adapun berdasarkan informasi yang diterima, pihak dan korban sudah dipertemukan. Keduanya menjalani mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian.

Saat dikonfirmasi, Kasi Humas Polrestabes Bandung AKP Nurindah mengatakan, dalam kasus ini pihak korban melakukan laporan ke Polrestabes Bandung atau Polsek terkait.

"Belum bikin laporan," singkatnya, Kamis (28/5). (mcr27/jpnn)