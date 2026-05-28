Polisi Buru 4 Maling Bersenjata Api di Minimarket Depok

Kamis, 28 Mei 2026 – 14:00 WIB
Ilustrasi garis polisi. Foto: dok.JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Komplotan perampok bersenjata api (senpi) beraksi di sebuah minimarket yang berlokasi di Cimanggis, Kota Depok, Senin (18/5/2026) malam.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama membenarkan adanya kasus perampokan tersebut. Ia memastikan, petugas saat ini tengah melakukan penyelidikan.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, pelaku perampokan bersenjata tersebut berjumlah empat orang.

“Yang masuk ke dalam minimarket itu sekitar dua orang, dan di luar ada sekitar dua orang yang menunggu,” ucap Made dikutip Kamis (28/6/2026).

Kedua pelaku masuk, dan melakukan pengancaman terhadap pegawai minimarket, serta menodongkan senpi dan senjata tajam.

“(Luka) tidak ada. Tetapi pegawai mengalami pengancaman dan masuk ke dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan," ungkapnya.

Made menjelaskan, kerugian yang dilaporkan korban mencapai puluhan juta rupiah.

“Dari laporan korban, keruigian uang tunai senilai Rp 36 juta dari brankas minimarket,” ujarnya.

