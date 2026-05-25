Antisipasi Kejahatan Malam, Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Depok Gencarkan Patroli

jabar.jpnn.com, DEPOK - Tim Patroli Perentis Presisi (3P) Polres Metro Depok menggelar razia untuk mengantisipasi tindak pidana kejahatan jalanan, tawuran, serta gangguan kamtibmas lainnya.

Kegiatan tersebut turut melibatkan personel lalu lintas serta polisi wanita (Polwan) guna memperkuat pengamanan di lapangan.

Kegiatan razia dengan sasaran 3C (Curat, Curas, dan Curanmor), tawuran, geng motor, balap liar, serta gangguan kamtibmas lainnya diawali dengan apel kesiapan personel.

Kasat Samapta, Kompol Dalby menekankan kepada seluruh personel agar melaksanakan patroli dan pemeriksaan secara humanis namun tetap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran maupun tindak kriminalitas yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat.

“Pelaksanaan patroli dan razia stasioner dilakukan di lokasi-lokasi yang rawan terhadap aksi begal dan tawuran,” ucapnya.

“Pmeriksaan barang bawaan juga diwajibkan saling back up sesama personel dan dilakukan secara humanis,” sambungnya.

Razia dilaksanakan di sepanjang Jalan Margonda Raya hingga kawasan Grand Depok City (GDC), Kota Depok.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pengendara kendaraan bermotor yang melintas guna mengantisipasi potensi tindak kejahatan malam hari.