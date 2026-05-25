Bobotoh Tewas saat Perayaan Juara Persib, Polisi Lakukan Penyelidikan

Senin, 25 Mei 2026 – 12:20 WIB
Ilustrasi meninggal dunia. Foto: Dok. JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang pria berinisial A (21 tahun), warga Cisurupan, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, ditemukan tewas di trotoar Alun-alun Ujungberung, Kota Bandung pada Minggu (24/5/2026) dini hari.

Pria tersebut, diduga menjadi korban pembunuhan. Kasus ini pun telah ditangani Polsek Unjungberung.

Berdasarkan informasi, A merupakan Bobotoh yang saat malam itu sedang merayakan Persib juara pascalaga penentu lawan Persijap Jepara pada Sabtu (23/5) lalu.

Kapolsek Ujungberung, Kompol Heri Suryadi menuturkan, tidak ditemukan atribut Bobotoh yang dikenakan korban.

"Ya kalau masyarakat Bandung mah semua juga Bobotoh, tapi saat kejadian tidak gunakan atribut Bobotoh," kata Heri saat dikonfirmasi, Senin (25/5).

Meski demikian, Heri pastikan A diduga merupakan korban pembunuhan karena ditemukan luka tusuk di tubuhnya.

"Korban mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri," ujarnya.

Menurutnya, polisi masih menyelidiki ihwal kejadian ini.

