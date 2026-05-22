Perampokan Rumah di Cigadung Bandung, Korban Lansia Diancam dengan Pisau

Jumat, 22 Mei 2026 – 11:15 WIB
Ilustrasi pencurian rumah kosong. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang lansia berinisial AHS (78 tahun) menjadi korban perampokan di Jalan Cigadung Raya Timur, Kota Bandung. 

Peristiwa perampokan itu terjadi pada Kamis (21/5/2026) siang, dan pelaku menodongkan pisau ke leher korban.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengonfirmasi, adanya peristiwa perampokan itu.

"Iya betul. Kejadiannya jam 11.30 WIB," kata Anton saat dikonfirmasi, Jumat (22/5/2026).

Anton menjelaskan, pelaku yang diduga berjumlah dua orang itu datang dengan penutup wajah. Sebelum masuk ke rumah korban, pelaku sempat merusak CCTV yang ada di lokasi kejadian.

Ketika pelaku masuk ke dalam rumah, korban tengah berada di dalam kamar seorang diri. Korban tidak menyadari bahwa rumahnya didatangi maling.

Pelaku kemudian menuju ke ruang kamar dan menodongkan pisau ke leher korban sambil memintanya untuk menunjukkan tempat penyimpanan kunci kendaraan. 

Setelah itu, pelaku membawa sepeda motor Yamaha Gear dengan nopol D 4772 AD dan ponsel milik korban.

