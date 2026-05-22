BTN Dukung Kejari Karawang Usut Dugaan Manipulasi Data KPR Developer, Puluhan Saksi Diperiksa

jabar.jpnn.com, KARAWANG - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank Tabungan Negara (BTN) menyatakan dukungan penuh kepada Kejaksaan Negeri Karawang dalam mengusut dugaan manipulasi data penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diduga dilakukan oleh pengembang perumahan PT BAS.

Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan rekayasa dokumen pada proyek perumahan Citra Swarna Grande dan Kartika Residence yang berlangsung sepanjang 2021 hingga 2024.

BTN menegaskan komitmennya dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) serta prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking).

Corporate Secretary BTN, Ramon Armando, mengatakan bahwa perseroan mengambil langkah proaktif untuk mendukung penegakan hukum demi melindungi nasabah dan menjaga integritas industri perbankan nasional.

“BTN menempatkan perlindungan nasabah dan kepastian hukum kepemilikan rumah sebagai prioritas utama. Begitu ditemukan indikasi penyimpangan yang dilakukan pihak pengembang, kami langsung mengambil langkah proaktif dengan mendukung penuh aparat penegak hukum,” ujar Ramon dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/5).

Menurut Ramon, BTN juga memperkuat sistem mitigasi risiko internal guna mencegah praktik serupa terulang kembali.

Langkah tersebut dilakukan melalui pengetatan validasi data calon debitur secara berlapis, peningkatan pengawasan terhadap dokumen kredit, serta seleksi yang lebih ketat terhadap developer mitra kerja sama.

BTN menilai kasus ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat agar memahami proses pengajuan KPR secara menyeluruh.