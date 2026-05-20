Lansia 80 Tahun Tewas Dianiaya Keluarga di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang lansia berinisial JNG (80 tahun) meninggal dunia diduga dianiaya oleh anggota keluarganya di Kota Bandung, Senin (18/5/2026).

Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus yang terjadi di sebuah rumah di Jalan LLRE Martadinata, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengonfirmasi adanya kejadian dugaan penganiayaan ini.

Ada pun kronologi kejadian ini berawal dari penghuni rumah yang diminta keluar oleh terduga pelaku. Setelah itu, pintu rumah dikunci dari dalam.

Karena curiga terjadi sesuatu, salah seorang dari keluarga mengintip melalui jendela rumah. Saat itu, terlihat korban diduga tengah mengalami penganiayaan.

Penghuni rumah yang berada di luar sempat berusaha membuka pintu dan membunyikan bel agar penghuni lain terbangun. Sekitar 15 menit kemudian pintu akhirnya dibuka.

Baca Juga: Remaja Hanyut di Kali Ciliwung Depok Ditemukan Meninggal Dunia di TB Simatupang

Saat masuk ke dalam rumah, korban ditemukan sudah terkapar dengan kondisi berlumuran darah. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, sejumlah luka dan tanda kekerasan ditemukan pada tubuh korban. Pihak rumah sakit kemudian menyatakan korban meninggal dunia dan melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian.