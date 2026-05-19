JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polda Jabar Bongkar Penipuan Berkedok SPPG MBG

Polda Jabar Bongkar Penipuan Berkedok SPPG MBG

Selasa, 19 Mei 2026 – 19:30 WIB
Polda Jabar Bongkar Penipuan Berkedok SPPG MBG - JPNN.com Jabar
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan bersama Dirreskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Ade Sapari, dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (19/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat berhasil mengungkap berhasil mengungkap kasus penipuan pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam kasus ini, sebanyak 13 orang di wilayah Banjar dan Kota Bandung, menjadi korban penipuan.

Belasan korban itu mengalami kerugian mencapai hampir Rp2 miliar.

Baca Juga:

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar, Kombes Pol Ade Sapari mengatakan, pengungkapan kasus penipuan berkedok SPPG MBG itu berdasarkan dua laporan di Kota Bandung dan Banjar pada awal Januari 2026.

Kata Ade, empat orang ditetapkan sebagai tersangka dan kini berstatus dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Para tersangka itu berinisial YRN berperan menjanjikan para korban dapat membuka dapur SPPG, OSP yang mencatut nama Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya.

Baca Juga:

"Modus operandi tersangka YRN menawarkan dan menjanjikan kepada para korban di Banjar dapat membuka SPPG dengan syarat memberikan uang Rp 75 juta hingga Rp 150 juta," kata Ade dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Babakan, Selasa (19/5/2026).

Untuk meyakinkan para korban, tersangka YRN memberikan ID dan titik koordinat palsu yang telah disetujui BGN. Padahal BGN tidak pernah menerbitkan ID tersebut. 

Polda Jabar membongkar penipuan berkedok dapat membuka dapur SPPG MBG, dengan kerugian mencapai Rp2 miliar.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polda jabar ditreskrimum polda jabar kombes pol ade sapari dapur mbg dapur sppg penipuan sppg penipuan dapur sppg

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU