Aksi Maling Motor Berkedok Penyewa Kontrakan Terjadi di Cimanggis Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aksi pencurian sepeda motor dengan modus berpura-pura menyewa kontrakan terjadi di Jalan H Cebeng, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok.

Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan korban sebelum membawa kabur kendaraan milik penghuni kontrakan.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, peristiwa bermula saat pelaku mendatangi korban dengan alasan ingin menyewa sebuah kontrakan.

“Korban kebetulan merupakan penghuni sekaligus orang kepercayaan pemilik kontrakan,” ujar Made dalam keterangannya.

Menurut dia, pelaku kemudian mengatur pertemuan ulang dengan korban untuk melihat kondisi kontrakan yang akan disewa.

Pada Kamis (14/5), pelaku kembali datang dan memberikan uang muka sebesar Rp200 ribu guna meyakinkan korban bahwa dirinya benar-benar berniat menyewa tempat tersebut.

Tidak lama setelah itu, pelaku meminta bantuan anak korban untuk membeli nasi Padang menggunakan sepeda motor milik korban.

Saat anak korban pergi membeli makanan, pelaku berpamitan dengan alasan hendak membeli bohlam lampu.