JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polisi Dalami Motif Pelindas Mahasiswi Unpad di Sumedang

Polisi Dalami Motif Pelindas Mahasiswi Unpad di Sumedang

Sabtu, 16 Mei 2026 – 15:30 WIB
Polisi Dalami Motif Pelindas Mahasiswi Unpad di Sumedang - JPNN.com Jabar
Kasat Reskrim Polres Sumedang, AKP Tanwin Nopiansyah, saat mendalami kasus kejahatan penodongan mahasiswi Unpad di Mapolres Sumedang. Foto: doc. Polres Sumedang

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Polisi meringkus pengendara sepeda motor yang menodong dan melindas mahasiswi Universitas Padjajaran (Unpad) berinisial GC.

Pelaku yang berinisial MR (21 tahun) itu ditangkap di daerah Kabupaten Sumedang pada Jumat (15/5/2026) malam dan langsung digiring ke Mapolres Sumedang.

Kasat Reskrim Polres Sumedang, AKP Tanwin Nopiansyah mengatakan, MR sendiri ditangkap oleh petugas Resmob di wilayah Tanjungsari.

Baca Juga:

Adapun untuk saat ini, MR masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas di Mapolres Sumedang.

"Pelaku sudah kami amankan dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan, untuk dimintai keterangan lebih lanjut," kata Tanwin saat dikonfirmasi, Sabtu (16/5/2026).

Tanwin menuturkan, polisi akan melakukan press release terkait dengan kasus ini pada Sabtu siang.

Baca Juga:

"Sabtu kami rilis pengungkapan pencurian dan kekerasan mahasiswi Unpad di Polres Sumedang," ungkapnya.

Sebelumnya, insiden mengerikan itu terjadi di sebuah gang kecil yang berada di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada Selasa (12/5) malam. Detik-detik insiden tersebut terekam kamera CCTV hingga akhirnya viral di media sosial.

Pelaku kejahatan yang menodong dan melindas mahasiswi Unpad di Jatinangor, ditangkap dan menjalani pemeriksaan di Polres Sumedang.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polres sumedang pelaku penodongan penodongan mahasiswa unpad mahasiwa unpad dilindas mahasiswa unpad dilindas pemotor satreskrim polres sumedang akp tanwin nopiansyah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU