Polisi Dalami Motif Pelindas Mahasiswi Unpad di Sumedang

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Polisi meringkus pengendara sepeda motor yang menodong dan melindas mahasiswi Universitas Padjajaran (Unpad) berinisial GC.

Pelaku yang berinisial MR (21 tahun) itu ditangkap di daerah Kabupaten Sumedang pada Jumat (15/5/2026) malam dan langsung digiring ke Mapolres Sumedang.

Kasat Reskrim Polres Sumedang, AKP Tanwin Nopiansyah mengatakan, MR sendiri ditangkap oleh petugas Resmob di wilayah Tanjungsari.

Adapun untuk saat ini, MR masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas di Mapolres Sumedang.

"Pelaku sudah kami amankan dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan, untuk dimintai keterangan lebih lanjut," kata Tanwin saat dikonfirmasi, Sabtu (16/5/2026).

Tanwin menuturkan, polisi akan melakukan press release terkait dengan kasus ini pada Sabtu siang.

"Sabtu kami rilis pengungkapan pencurian dan kekerasan mahasiswi Unpad di Polres Sumedang," ungkapnya.

Sebelumnya, insiden mengerikan itu terjadi di sebuah gang kecil yang berada di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada Selasa (12/5) malam. Detik-detik insiden tersebut terekam kamera CCTV hingga akhirnya viral di media sosial.