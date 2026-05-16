Polisi Tangkap Pelindas Mahasiswi Unpad di Jatinangor

jabar.jpnn.com, SUMEDANG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sumedang menangkap pengendara motor yang melakukan penodongan dan melindas mahasiswi Universitas Padjajaran (Unpad) berinisial GC.

Kasat Reskrim Polres Sumedang, AKP Tanwin Nopiansyah mengatakan, pelaku ditangkap petugas di wilayah Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang pada Jumat (15/5/2026) malam.

"Terduga pelaku sudah berhasil kita amankan. Dia ditangkap anggota di wilayah Tanjungsari," kata Tanwin saat dikonfirmasi, Sabtu (16/5).

Setelah ditangkap, saat ini pelaku dibawa ke Mapolres Sumedang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



"Sekarang dibawa ke Polres terlebih dahulu dan dilakukan pemeriksaan lanjutan," ucap dia.

Insiden mengerikan itu terjadi di sebuah gang kecil yang berada di Desa Hegarmanah, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Selasa (12/5) malam kemarin. Detik-detik insiden tersebut terekam kamera CCTV hingga akhirnya viral di media sosial.

Berdasarkan rekaman video yang dilihat, tampak mahasiswi tersebut sedang berlari di sebuah gang. Tepat di belakangnya, seorang pria yang mengendarai sepeda motor mengejar korban. Dalam kondisi itu, korban sempat terjatuh dan terduga pelaku terlihat melindasnya dengan sepeda motor.

Dari penyelidikan awal polisi, kronologi kejadian bermula saat korban berjalan ke gang kecil untuk pulang selepas membeli makanan di jalan raya.

Di situ, korban melihat dan mendengar adanya seorang pria menggunakan sepeda motor menodongkan senjata tajam jenis pisau sambil mengamcam korban agar tidak bergerak.