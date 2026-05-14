Polisi Selidiki Aksi Penyekapan Anak di Sukajadi Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung menyelidiki dugaan kasus penyekapan yang dilakukan seorang ayah terhadap anak di Jalan Lemah Nendeut, Sukajadi, Kota Bandung.

Peristiwa itu terjadi pada Selasa (12/5/2026) dini hari di sebuah rumah yang mana polisi dan petugas pemadam kebakaran langsung datang ke lokasi setelah menerima laporan kejadian.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan, insiden penyekapan oleh orang tua terjadi dipicu karena permasalahan suami istri.

Ibu korban merasa keselamatan dia dan ketiga anaknya terancam setelah pertengkaran yang terjadi dengan suaminya. Sampai akhirnya istri terduga pelaku melaporkan perbuatan suaminya yang menyekap ketiga anaknya di dalam rumah ke polisi.

"Pada waktu itu disampaikan oleh ibunya kepada kami kepolisian bahwa anaknya disekap atau ditawan menurut dia. Sehingga pada waktu itu pun dia menyampaikan adanya pengancaman juga, sehingga dari Polsek langsung mendatangi TKP dan kemudian meminta bantuan ke Polres," kata Anton saat ditemui di Kantor Satreskrim Polrestabes Bandung, Jalan Badak Singa, Kamis (14/5).

Anton menjelaskan, berdasarkan keterangan istri pelaku, dia dan suaminya memiliki masalah yang kemudian merembet pada aksi penyekapan terhadap ketiga anaknya.

"Kami dari Satreskrim sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Karena memang di sini antara korban (atau mungkin istri) dan suaminya ini memang ada permasalahan keluarga sebelumnya. Sehingga kami akan meneliti lebih lanjut permasalahan apa yang memang terjadi di antara kedua belah pihak," jelasnya.

"Karena memang indikasinya ada permasalahan keluarga, apakah itu karena ekonomi atau mungkin ada hal-hal lain, ini yang menjadi concern kami untuk mengetahui," lanjutnya.