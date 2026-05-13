Polisi Tangkap Pria yang Bawa Kabur Motor Temannya di Bojongsari Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polsek Bojongsari menangkap seorang pria berinisial EP (37) yang diduga membawa kabur sepeda motor milik temannya berinisial PP (23) di Jalan Raya Mandor Tajir, Kelurahan Serua, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok.

Kapolsek Bojongsari, Fauzan Thohari, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, 25 April 2026 sekitar pukul 24.00 WIB.

Menurut Fauzan, saat itu pelaku sedang berjualan kopi ketika seorang temannya datang membawa sepeda motor Kawasaki Ninja milik korban.

“Kemudian, pelaku meminjam motor tersebut dengan alasan untuk membeli makan,” ujar Fauzan, Rabu (13/5).

Namun, setelah motor dipinjamkan, pelaku tidak kembali dan sulit dihubungi.

“Ketika mencoba menghubungi nomor pelaku, tetapi sudah tidak aktif,” katanya.

Fauzan menjelaskan, modus yang digunakan pelaku adalah meminjam kendaraan dengan alasan membeli makanan, tetapi kemudian tidak mengembalikannya.

“Modusnya, pelaku meminjam motor dengan alasan untuk membeli makan, namun tidak dikembalikan lagi,” ungkapnya.