Polda Jabar Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Internasional

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat berhasil menggagalkan pengiriman narkoba jenis sabu sebanyak enam kilogram dari Laos yang hendak diedarkan di Indonesia, khususnya Jawa Barat.

Sebanyak lima orang tersangka telah diamankan dan ditahan di Mapolda Jabar.

"Kami mendapatkan pengungkapan sabu jaringan internasional, barang ini dikirim dari Laos termasuk jaringan Golden Triangle hampir lima kilogram dengan tersangka lima orang," kata Direktur Ditnarkoba Polda Jabar, Kombes Pol Albert Nugroho dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Rabu (13/5/2026).

Ia menuturkan, pihaknya terus berkomitmen untuk mengungkap dan memotong jaringan internasional yang masuk ke Indonesia.

Sabu enam kilogram tersebut dikirim dari Laos langsung ke Bandung.

Lebih lanjut, kata Albert, Ditnarkoba Polda Jabar bersama polres jajaran sepanjang April hingga pertengahan Mei ini, mengungkap 474 laporan kepolisian dengan jumlah tersangka mencapai 593 orang.

Pihaknya juga mengamankan 1.579 butir psikotropika termasuk yang berasal dari tersangka kerusuhan saat aksi May Day kemarin.

Selain itu, ganja seberat 1,5 kilogram, ekstasi 71 butir, tembakau sintetis 3 kilogram, obat keras sebanyak 559.819 butir, juga diamankan dalam operasi tersebut.