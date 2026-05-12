Komplotan Maling Bersenpi Gagal Gasak Motor di Indekos Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aksi komplotan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Cilodong, Kota Depok gagal setelah dipergoki pemilik motor saat beraksi di sebuah indekos.

Dalam peristiwa tersebut, pelaku diduga sempat menodongkan benda menyerupai senjata api kepada korban sebelum melarikan diri.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial, terlihat empat orang datang menggunakan dua sepeda motor dan berhenti di depan gerbang indekos.

Dua orang tampak menunggu di luar, sementara dua pelaku lainnya masuk ke area indekos dan mencoba membawa sepeda motor milik korban.

Saat pelaku hendak membawa motor keluar dari gerbang indekos, korban keluar dan memergoki aksi pencurian tersebut.

Korban kemudian berusaha mengejar para pelaku dan menarik sepeda motor yang sedang dibawa.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu (10/5) sekitar pukul 00.30 WIB.

Menurut Made, korban diketahui baru pulang kerja sekitar pukul 24.00 WIB dan tengah beristirahat di indekos sebelum mendengar suara pintu gerbang dibuka oleh orang tidak dikenal.