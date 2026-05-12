Polisi Tangkap Sopir MBG yang Menyambi Jadi Kurir Sabu-sabu di Depok

Selasa, 12 Mei 2026 – 17:00 WIB
Polisi berhasil mengamankan seorang sopir MBG berinisial A yang menyambi sebagai kurir sabu-sabu di Depok. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, DEPOK - Anggota Polsek Tajurhalang mengamankan seorang sopir program Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial A karena diduga terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu-sabu.

Pelaku diketahui bekerja sebagai sopir di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) swasta di kawasan Mampang, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Mase Budi, membenarkan penangkapan tersebut.

“Iya benar, sopir MBG berinisial A ditangkap di kawasan Mampang, Pancoran Mas. Pelaku diduga menjadi kurir narkoba jenis sabu sekaligus pengguna,” ujar Mase Budi, Selasa (12/5).

Penangkapan Berawal dari Pengembangan Kasus

Mase menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut bermula dari penangkapan seorang pria berinisial D di wilayah Citayam, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor.

D diketahui berprofesi sebagai penjual pecel lele dan diduga terlibat dalam peredaran narkotika.

Dari hasil pemeriksaan dan pengembangan kasus, polisi kemudian berhasil mengamankan A yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut.

