Petugas Lapas Karawang Gagalkan Penyelundupan Sabu-sabu dengan Modus Lempar

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan modus pelemparan ke area dalam lapas.

Kepala Lapas Kelas IIA Karawang, Ma’ruf Prasetyo, mengatakan upaya penyelundupan tersebut terungkap saat salah seorang petugas melakukan pemantauan di area persawahan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lapas Karawang.

“Petugas melihat orang tak dikenal memasuki area persawahan SAE Lapas Karawang yang berada tidak jauh dari tembok luar lapas,” kata Ma’ruf.

Ia menjelaskan, orang tak dikenal tersebut kemudian melemparkan benda mencurigakan ke arah dalam lapas.

Menyadari adanya dugaan penyelundupan barang terlarang, petugas langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku.

Namun, pelaku berhasil melarikan diri sebelum sempat diamankan.

Petugas Temukan Paket Mencurigakan di Area Brandgang

Setelah kejadian itu, jajaran pengamanan Lapas Karawang langsung melakukan penyisiran di sejumlah titik, terutama di area blok hunian dan brandgang atau jalur pengamanan strategis di dalam lapas.