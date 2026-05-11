Detik-detik Adik Ipar Meregang Nyawa, Pelaku Menunggu Sejak Siang

Senin, 11 Mei 2026 – 17:30 WIB
TKP penusukan adik oleh kakak iparnya di Jalan Sekelimus Tengah, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Peristiwa penusukan tragis menimpa seorang perempuan bernama Nanda Tritami Raina (26 tahun) di kawasan Sekelimus, Bandung Kidul, Kota Bandung.

Insiden berdarah itu terjadi pada Sabtu (9/5/2026) malam dengan pelaku yakni CM (30 tahun) yang tak lain adalah mantan kakak ipar korban.

Seorang saksi mata di lokasi kejadian, Hamzah (40 tahun), mengatakan, pelaku sudah menunggu korban sejak siang hari. Pelaku terlihat menunggu di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) mulai pukul 14.00 WIB.

"Pelaku sudah ada di sini dari jam dua atau jam tiga siang sambil nongkrong. Sempat mengobrol juga dan orangnya terlihat sangat sopan saat saya tanya sedang menunggu siapa," kata Hamzah di Bandung, Senin (11/5/2026).

Sekitar pukul 20.00 WIB, korban yang mengendarai mobil putih tiba di lokasi dan langsung diadang oleh pelaku.

Tanpa banyak bicara, pelaku membuka pintu mobil dan langsung menikam korban yang masih berada di dalam kendaraan.

Penusukan ini diduga dipicu oleh dendam keluarga terkait proses perceraian pelaku dengan kakak korban.

Pelaku merasa korban menghalangi usahanya untuk rujuk dengan mantan istrinya.

Begini kesaksian warga setempat yang menyaksikan insiden kakak menusuk adik iparnya hingga tewas di Sekelimus, Bandung Kidul, Kota Bandung.
