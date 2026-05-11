Polisi Tangkap Pelaku Penipuan dan Penggelapan Motor di Sukmajaya Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok mengamankan seorang pria berinisial ML yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sepeda motor di wilayah Sukmajaya, Kota Depok.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Depok, Made Budi mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (29/5/2026) sekitar pukul 20.00 WIB.

Menurut Made, kasus bermula ketika pelaku meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan hendak mengambil uang di ATM.

“Alasannya mau mengambil uang ke ATM,” ujar Made, Senin (11/5/2026).

Karena percaya, korban kemudian meminjamkan sepeda motor tersebut kepada pelaku. Namun, setelah membawa kendaraan itu, pelaku tidak kembali.

Korban sempat berusaha menghubungi pelaku, tetapi tidak mendapatkan respons. Merasa dirugikan, korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.

Setelah menerima laporan, Tim Opsnal Resmob bersama Unit Jatanras Satreskrim Polres Metro Depok melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan pelaku.

“Setelah dilakukan proses penyelidikan, Tim Opsnal Resmob bersama Opsnal Jatanras berhasil mengamankan pelaku,” terang Made.