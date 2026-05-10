JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Cekcok Kakak Beradik di Bandung Berujung Penusukan, Begini Kronologinya

Cekcok Kakak Beradik di Bandung Berujung Penusukan, Begini Kronologinya

Minggu, 10 Mei 2026 – 17:00 WIB
Cekcok Kakak Beradik di Bandung Berujung Penusukan, Begini Kronologinya - JPNN.com Jabar
Ilustrasi penusukan dengan senjata tajam. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Penusukan seorang wanita atas nama Nanda Tritami Raina (26 tahun) mengegerkan warga di Jalan Sekelimus Tengah, Kota Bandung.

Nanda tewas setelah ditusuk oleh kakak iparnya yang sedang mencari istri dan anaknya pada Sabtu (9/5/2026) pukul 21.00 WIB.

Kapolsek Bandung Kidul Kompol Sulardjo mengatakan, korban dan pelaku berinisial CMM (30 tahun) pernah memiliki hubungan keluarga. Korban merupakan adik ipar dari pelaku.

Baca Juga:

Peristiwa ini berawal saat pelaku datang ke kawasan Sekelimu Tengah menggunakan angkot untuk mencari istri dan anaknya.

Ketika berada di lokasi, pelaku bertemu dengan korban yang datang menggunakan mobil pribadi.

"Pelaku berniat mencari anak dan istri, setelah sampai di lokasi ternyata tidak ada, kemudian bertemu dengan adik ipar (korban," kata Sulardjo saat dikonfirmasi, Minggu (10/5).

Baca Juga:

Dalam pertemuan itu, kata Sulardjo, korban sempat menabrak pelaku menggunakan mobil.

Setelahnya korban turun dari kendaraan dan terjadi cekcok mulut.

Seorang wanita atas nama Nanda Tritami Raina tewas dibunuh oleh kakak iparnya di Bandung Kidul. Polisi jelaskan kronologi kejadiannya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polsek bandung kidul pembunuhan bandung penusakan di bandung pembunuhan adik ipar penusukan adik ipar bandung kronologi penusukan bandung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU