Pria Mabuk Mengaku Ormas Palak Pedagang di Depok

Jumat, 08 Mei 2026 – 17:00 WIB
Seorang pria mengaku anggota Ormas dan memalak pedagang di Jalan Meruyung. Diduga pelaku melakukan aksi tersebut dalam kondisi mabuk.

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria yang mengaku sebagai anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) diduga melakukan aksi pemalakan terhadap pedagang di Jalan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, Kamis (7/5).

Kapolsek Cinere, Kompol Chairul Saleh, mengatakan pelaku diduga mendatangi para pedagang dalam kondisi mabuk atau berada di bawah pengaruh alkohol.

“Berdasarkan informasi yang dihimpun, seorang oknum yang mengaku sebagai anggota ormas mendatangi pedagang dalam kondisi mabuk atau di bawah pengaruh alkohol,” ujar Chairul dalam keterangannya.

Menurut dia, aparat kepolisian langsung menuju lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Namun, saat petugas tiba, pelaku telah melarikan diri.

“Namun saat polisi tiba, pelaku sudah melarikan diri,” kata Chairul.

Pihak kepolisian memastikan akan menindak tegas segala bentuk aksi premanisme di wilayah hukum Polsek Cinere, termasuk praktik pungutan liar yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha.

Chairul juga mengimbau masyarakat serta para pelaku usaha agar segera melapor kepada aparat apabila mengalami atau menyaksikan kejadian serupa.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap oknum-oknum yang mencoba melakukan pungutan liar dengan dalih apa pun,” tuturnya.

