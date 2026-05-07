Korban Begal Jadi Korban Salah Sasaran Amukan Massa di Bandung

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Nasib nahas dialami oleh warga Bandung berinisial RRA (28 tahun). Niat hati hendak meminta tolong ke warga seusai jadi korban begal, RRA justru menjadi sasaran amukan warga.

Peristiwa itu terjadi pada Rabu (6/5/2026) malam. Saat itu, korban dan temannya yang sedang mengendarai sepeda motornya, tiba-tiba dihampiri oleh pelaku yang berjumlah tiga orang di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung.

Saat itu, pelaku mengaku sebagai anggota polisi dan menggeledah tas yang dipakai korban. Kemudian, korban dan temannya diminta para pelaku untuk ikut ke suatu tempat.

Baca Juga: Pemprov Jabar Buka Peluang BUMD Kelola Bandung Zoo Masih

"Mengaku sebagai anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap tas dan handphone korban dan temannya," kata Kapolsek Babakan Ciparay, Kompol Kurniawan, saat dikonfirmasi pada Kamis (7/5).

Dalam perjalanan menuju ke tempat yang dituju atau tepatnya di Jalan Babakan Ciparay, pelaku menurunkan korban dan temannya dengan alasan hendak buang air kecil.

Namun, ketika korban turun dari motornya, pelaku tiba-tiba berupaya untuk kabur. Korban pun langsung mengejar sambil berteriak meminta tolong.

Baca Juga: Belasan PKL dan Bangli di Jalan Akses UI Depok Ditertibkan

"Kemudian para pelaku kabur ke arah Simpang Lima B dan korban berteriak-teriak minta tolong dan mengejar pelaku," ujar dia.

Akan tetapi, pelaku justru balik meneriaki korban sebagai pelaku begal.