Modus COD, Motor Hesti Raib Dibawa Kabur Calon Pembeli di Lembang

Rabu, 06 Mei 2026 – 19:00 WIB
Hesti Septiani, saat menceritakan detik-detik sepeda motornya dibawa pencuri dengan modus Cash on Delivery (COD) di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Nasib malang dialami seorang ibu rumah tangga atas nama Hesti Septiani yang harus kehilangan sepeda motornya karena dicuri oleh seseorang yang mengaku hendak membeli kendaraannya. 

Kejadian itu terjadi di rumahnya di Kampung Cibodas, Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), pada Selasa (5/5/2026) siang.

"Betul, kejadiannya kemarin Selasa sekitar jam 10 siang," kata Hesti di kediamannya, Rabu (6/5).

Ia menjelaskan, kronologi kejadian ini diawali dari dia yang hendak menjual sepeda motor maticnya dengan harga Rp18 juta.

Berkat bantuan teman suaminya, motor itu dipromosikan melalui grup jual beli di akun media sosial.

"Memang niat mau jual motor, sama teman suami dipostinglah ke Facebook, di jual beli gitu," jelasnya.

Selang beberapa hari, pelaku datang bersama seorang pria tua tanpa ada kofirmasi kedatangan ataupun minat untuk membeli sepeda motor milik korban.

"Tiba-tiba datang ke sini berdua, sama tukang ojek yang dari Ledeng (Kota Bandung), bukan ojek online tapi pangakalan," ujarnya.

Motor milik Hesti raib digasak pria yang pura-pura jadi pembeli saat COD di Lembang. Polisi kini menyelidiki kasus penipuan tersebut.
