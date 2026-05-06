JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Dari Konflik Keluarga ke Meja Hijau, Bintang Karinah Mencari Keadilan

Dari Konflik Keluarga ke Meja Hijau, Bintang Karinah Mencari Keadilan

Rabu, 06 Mei 2026 – 12:21 WIB
Dari Konflik Keluarga ke Meja Hijau, Bintang Karinah Mencari Keadilan - JPNN.com Jabar
Konflik warisan berubah jadi perkara hukum. Bintang Karinah dipidana, anaknya tersangka, dan keluarga dilaporkan soal dana Rp90 miliar. Foto: Source for JPNN.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bintang Karinah Asi bersama keluarganya mengaku mengalami ketidakadilan hukum dan dugaan kriminalisasi sejak tahun 2023 hingga 2026 di Pekalongan dan Semarang.

Kuasa hukum Bintang, Theo Sibarani menyebut, persoalan bermula setelah suami Bintang, almarhum Mangasi Holbung Batara Sihombing, meninggal dunia pada 2019.

“Sejumlah aset seperti saham perusahaan, tanah, dan harta lainnya diduga dikuasai adik-adik almarhum tanpa persetujuan klien kami,” ujar Theo dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (6/5/2026).

Baca Juga:

Menurutnya, upaya hukum yang ditempuh justru berujung pada laporan balik hingga pidana terhadap Bintang dan anak-anaknya.

Saat ini, Bintang diketahui menjalani hukuman tiga bulan penjara terkait kasus pencemaran nama baik. Sementara putranya, Palito Tigor Pature Sihombing, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam dua laporan dugaan pengaduan palsu.

Tak hanya itu, seluruh anggota keluarga juga dilaporkan ke Polda Jawa Tengah atas dugaan penggelapan dana hingga Rp90 miliar.

Baca Juga:

Theo menilai terdapat kejanggalan dalam penanganan perkara, di antaranya laporan keluarga yang dihentikan polisi, hingga permohonan RUPS perusahaan yang ditolak pengadilan.

Dalam kasus pencemaran nama baik, Bintang divonis bersalah seusai mengirim surat pemberhentian sementara direktur perusahaan. Padahal, surat tersebut disebut hanya ditujukan internal dan tidak dipublikasikan.

Konflik warisan berubah jadi perkara hukum. Bintang Karinah dipidana, anaknya tersangka, dan keluarga dilaporkan soal dana Rp90 miliar.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Bintang Karinah Asi sengketa aset warisan keluarga kasus hukum Palito Sihombing Pekalongan Polda Jawa Tengah konflik keluarga perusahaan keluarga Osward Lawalata

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU