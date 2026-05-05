Kesal Ditegur, Kurir Paket Nekat Siram Air Keras ke Karyawan Konveksi

jabar.jpnn.com, TASIKMALAYA - Aksi kriminal dilakukan seorang kurir paket ekspedisi berinisial D yang menyiramkan air keras kepada delapan orang pekerja konveksi di Jalan Ciakar, Kelurahan Gunajaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Senin (4/5/2026).

Motif pelaku diduga tersinggung oleh atasannya atas laporan pengaduan dari pemilik konveksi.

Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya, AKP Herman Saputra mengatakan, peristiwa penyiraman air keras kepada karyawan konveksi di Manonjaya ini berawal dari pelaku yang kesal ditegur atasannya berdasarkan laporan pengaduan pemilik konveksi.

Menurutnya, pemilik konveksi mengeluhkan paket yang tidak dikirim seluruhnya kepada pelanggan.

"Tersangka belum mengambil barang di ekspedisi dan mengatakan ke pemilik besok aja lagi diambil. Terus pemilik barang dan ekspedisi sudah berkomunikasi dan barang bisa diambil semua, sehingga korban komplain lalu tersangka ditegur oleh manager," kata Herman, Selasa (5/5).

Tersangka yang tersinggung, kemudian pada Senin malam datang ke lokasi konveksi sambil membawa dua botol air keras.

Air keras itu kemudian disiramkan tersangka kepada karyawan konveksi secara membabi buta.

"Tersangka datang kemarin 18.30 WIB ke TKP dengan membawa diduga dua botol air keras disiram membabi buta. Korban delapan orang," ucapnya.