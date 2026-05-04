Anak 12 Tahun di Depok Jadi Korban Pelecehan Seksual Ayah Tirinya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aparat kepolisian tengah memburu seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak berusia 12 tahun di wilayah Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat.

Kasus tersebut terungkap setelah ibu korban memergoki terduga pelaku, yang merupakan ayah tiri korban, berada di dalam selimut bersama korban di dalam rumah pada Sabtu (18/4/2026).

Saat dipergoki, pelaku disebut langsung merapikan pakaiannya dan kemudian mengelak sebelum akhirnya meninggalkan rumah.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Depok, Sutaryo, membenarkan adanya laporan terkait dugaan kasus tersebut.

“Pelapor, dalam hal ini ibu korban, sudah membuat laporan polisi,” ujar Sutaryo, Senin (4/5/2026).

Ia menambahkan, pihak kepolisian telah memeriksa sejumlah pihak untuk kepentingan penyelidikan awal, termasuk pelapor dan korban.

“Yang dimintai keterangan sementara ini baru pelapor dan anak korban,” jelasnya.

Saat ini, terduga pelaku diketahui telah melarikan diri dan masih dalam pengejaran aparat kepolisian.