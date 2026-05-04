Polisi Tangkap 3 Pelaku Penusukan dan Perampasan di Depok, Motif Sakit Hati

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aparat kepolisian berhasil menangkap tiga pelaku pengeroyokan dan penusukan terhadap seorang pria berinisial RS di wilayah Cilodong, Kota Depok. Ketiga pelaku diketahui berinisial KB, AJ, dan RM.

Kasi Humas Polres Metro Depok, Made Budi, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (30/4/2026) sekitar pukul 05.30 WIB.

“Telah terjadi tindak pidana pengeroyokan dan perampasan telepon genggam serta sepeda motor milik korban,” ujar Made dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).

Baca Juga: Dishub Depok Tambah Rute Baru Layanan Bus Sekolah Gratis

Dalam kejadian tersebut, korban tidak hanya dianiaya, tetapi juga mengalami penusukan menggunakan gunting.

Akibatnya, korban menderita luka lebam di bagian wajah, terutama di sekitar hidung dan mulut, serta luka tusukan di bagian punggung.

Selain melakukan penganiayaan, para pelaku juga merampas barang milik korban berupa telepon genggam dan sepeda motor jenis Suzuki Satria FU.

Setelah kejadian, korban melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian.

Tim Operasional Reserse Mobile (Resmob) kemudian melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan dari korban serta menelusuri keberadaan para pelaku.