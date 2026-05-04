Polisi Buru 2 Pelaku Begal Sadis di Astana Anyar Bandung

Senin, 04 Mei 2026 – 12:12 WIB
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung masih mengejar dua orang pelaku pembegalan terhadap seorang kurir di kawasan Astana Anyar, Kota Badung.

Aksi begal tersebut terjadi pada Minggu (3/5/2026) siang, dan dialami seorang kurir saat sedang berteduh hujan di Astan Anyar. Dalam kejadian, total ada empat pelaku, dua di antaranya sudah ditangkap di hari yang sama.

Kapolsek Astana Anyar, Kompol Fetrizal S mengatakan, korban sempat diancam menggunakan senjata tajam. Hasil penyelidikan sementara menunjukkan ada empat pelaku yang terlibat dalam kejadian itu.

"Dari hasil penyelidikan kami, terduga pelaku yang kami deteksi ada 4 orang. Alhamdulillah, tadi sore kami sudah mengamankan 2, di mana kami juga dibantu oleh Polrestabes dan warga di Pasir Koja, sama-sama kita menangkap," kata Fetrizal saat dikonfirmasi, Senin (4/5).

Dua pelaku lainnya kini masih dalam pengejaran petugas. Polisi terus melakukan pengembangan untuk mengungkap keberadaan mereka. Anggota di lapangan masih bekerja untuk menangkap sisa pelaku yang kabur.

"Saat ini masih pengembangan dugaan 2 pelaku lainnya," ucapnya.

Sementara itu, barang milik korban hingga kini belum berhasil diamankan. Polisi menyebut barang tersebut dibawa oleh pelaku yang masih buron.

"Jadi, baik sepeda motor maupun 12 paket yang berhasil dibawa oleh pelaku, ini dibawa oleh pelaku yang saat ini masih dalam penyelidikan," ungkapnya.

