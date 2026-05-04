Lagi Berteduh, Kurir Ini Justru Dibegal Komplotan Bersenjata

Senin, 04 Mei 2026 – 11:15 WIB
Hasan Al Nazhari (25 tahun), kurir paket yang jadi korban begal di Astana Anyar, Kota Bandung. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Hari buruk memang tidak ada di kalender. Siapa yang menyangka, seorang kurir paket yang tadinya niat hati ingin berteduh agar tidak kehujanan, justru didatangi kelompok begal bersenjata. 

Kejadian ini dialami Hasan Al Nazhari (25 tahun), kurir paket yang pada Minggu (3/5/2026) sedang berkeliling kawasan Astana Anyar, Kota Bandung, untuk mengantarkan paket. 

Saat hujan deras mengguyur Bandung, Hasan berteduh di sebuah rumah di Jalan Maksudi, Astana Anyar, Kota Bandung. Tak lama, dia dihampiri dua sepeda motor dengan empat penumpang. 

"Awalnya saya neduh, hujan lebat, saya neduh di pinggiran rumah. Selang beberapa menit, pelaku datang dengan satu motor dan disusul lagi oleh temannya 1 motor," kata Hasan saat ditemui di Mapolsek Astana Anyar, Minggu (3/5/2026) malam. 

Kedatangan dua sepeda motor itu semula tak menimbulkan kecurigaan. Namun situasi berubah ketika salah satu pelaku mendekat dan berbicara langsung kepadanya.

"Kejadiannya, pelaku 4 orang, yang satu menghadap saya dan bilang, untuk meminta plastik untuk HP agar tidak kehujanan," ujarnya.

Hasan mengaku tidak memiliki plastik yang diminta. Ia pun menjawab seadanya tanpa mengira akan terjadi sesuatu yang lebih buruk.

"Saya jawab, saya tidak punya plastik dan pelaku tersebut mengeluarkan pisau dan menodongnya ke saya," ucap dia. 

Kurir paket di Astana Anyar Bandung menjadi korban pembegalan kelompok bersenjata. Begini ceritanya.
