Pria di Depok Jadi Korban Begal Bersajam Saat Asyik Makan Bubur dan Main Gim

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria berinisial ZA (29) menjadi korban pembegalan bersenjata tajam di Jalan Suhaemi, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, pada Selasa (28/4/2026) sekitar pukul 02.30 WIB.

Kapolsek Bojongsari, Fauzan Thohari, menjelaskan bahwa peristiwa bermula saat korban sedang bermain gim seorang diri di sebuah warung bubur di lokasi kejadian.

Menurut Fauzan, pelaku tiba-tiba datang dan langsung merampas telepon genggam milik korban. Tidak hanya itu, pelaku juga menyerang korban menggunakan senjata tajam jenis golok.

“Terlapor datang merampas ponsel korban, kemudian membacok korban menggunakan senjata tajam jenis golok,” ujar Fauzan.

Akibat serangan tersebut, korban mengalami luka sobek pada bagian jari tangan kiri.

Meski terluka, korban sempat melakukan perlawanan dan berupaya merebut senjata milik pelaku, sehingga terjadi pergumulan di lokasi kejadian.

Tidak lama berselang, warga bersama aparat kepolisian datang dan berhasil mengamankan pelaku berikut barang bukti.

“Pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Bojongsari, kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya untuk penyidikan lebih lanjut,” jelasnya.