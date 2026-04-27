Manajemen Perumahan Puji Langkah Cepat dan Tegas Polisi Dalam Kasus Pungli di Aquila Valley

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Jajaran Polsek Parung melakukan penanganan cepat terkait dugaan aksi pungutan liar (pungli) yang terjadi di kawasan Perumahan Aquila Valley, Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, sebagaimana beredar dalam sebuah video di media sosial.

Polsek Parung juga telah mengamankan seorang pria berinisial B yang diduga terkait dengan peristiwa tersebut.

Saat ini, yang bersangkutan masih menjalani proses permintaan keterangan guna pendalaman lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Adapun kronologi singkat kejadian, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (25/4/2026) sekitar pukul 16.00 WIB.

Seorang pria dilaporkan mendatangi lokasi pembangunan dan menyampaikan kepada para pekerja bahwa kegiatan renovasi perlu dikoordinasikan dengan lingkungan setempat.

Dalam percakapan tersebut, pria itu diduga menyebutkan sejumlah nominal uang sebagai bagian dari koordinasi.

Namun, tidak terjadi transaksi atau penyerahan uang. Peristiwa itu kemudian direkam oleh pekerja bangunan sebelum yang bersangkutan meninggalkan lokasi.

Menanggapi kejadian tersebut, Polsek Parung mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.