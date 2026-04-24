Perampok Sadis Sekap Ibu dan Anak di Pangalengan, Motor hingga Perhiasan Raib

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Aksi perampokan dan penyekapan menyasar sebuah rumah yang berada di Kampung Padawaas, Desa Margamulya, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Seorang ibu berinisial NF (37 tahun) disekap bersama dengan anaknya yang berusia 15 tahun.

Kanit Reskrim Polsek Pangalengan, AKP Rachmat Koswara mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Kamis (23/4/2026) dini hari.

Kronologinya, ketika itu korban NF sedang tidur di kamarnya dan pelaku yang berjumlah tiga orang masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela.

"Telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mana diduga pelaku masuk dengan cara merusak jendela rumah," kata Rachmat dalam keterangannya, Jumat (24/4/2026).

Para pelaku kemudian masuk ke dalam kamar korban NF dan langsung mengancam agar tidak berteriak dengan menggunakan senjata tajam jenis golok.

Apabila berteriak, maka pelaku mengancam bakal menghabisi nyawa korban. Pelaku juga sempat memukul korban sebanyak lima kali ke bagian wajah dan tangan korban.

"Masuk ke dalam kamar pelapor dengan merusak kunci kamar," ujarnya.