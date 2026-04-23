Viral, Aksi Koboi Jalanan Todong Pistol di SPBU Bandung, Polisi Bergerak!

Kamis, 23 April 2026 – 19:30 WIB
Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pengendara motor menodongkan benda mirip pistol di SPBU Moch Toha, Kota Bandung, Kamis (23/4/2026). Foto: tangkapan layar rekaman CCTV

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi koboi jalanan terjadi di salah satu SPBU di Jalan Mohammad Toha, Kota Bandung pada Kamis (23/4/2026). 

Seorang pria terekam CCTV mengeluarkan benda yang mirip senjata api di SPBU saat sedang mengantre pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Dalam video rekaman CCTV yang beredar di media sosial, tampak pengendara sepeda motor itu hendak menyerobot antrean. Ia lantas ditegur oleh pengendara lainnya.

Diduga tidak diterima ditegur, terjadi cekcok antara pelaku dengan pengendara motor lainnya. 

Pemotor yang hendak menyerobit antrean itu lalu mengeluarkan benda yang diduga pistol. 

Kepanikan sempat terjadi, tetapi tidak berselang lama koboi jalanan itu pergi meninggalkan lokasi kejadian. 

Saat dikonfirmasi, Kanit Reskrim Polsek Regol Iptu Budi menuturkan, petugas polisi sudah mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan dari para saksi. 

"Terkait kejadian ini, kami telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi," kata Budi saat dihubungi. 

