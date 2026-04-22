Dugaan Pelecehan Guru Voli di Depok Diselidiki Polisi, Kasus Masuk Tahap Penyidikan

Rabu, 22 April 2026 – 17:30 WIB
Ilustrasi pelecehan seksual. Foto: Dokumen JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kasus dugaan pelecehan terhadap anak di Kota Depok tengah ditangani aparat kepolisian.

Seorang guru atau pelatih voli dilaporkan diduga melakukan tindakan pelecehan terhadap seorang muridnya.

Peristiwa ini pun sempat viral di media sosial.

Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Depok, Iptu Sutaryo, membenarkan informasi soal adanya laporan tersebut.

Ia menyatakan bahwa kasus ini kini telah memasuki tahap penyidikan.

“Kasusnya sudah tahap penyidikan,” ujar Sutaryo saat dikonfirmasi, Rabu (22/4).

Dari berbagai sumber informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut bermula ketika seorang ibu mengantar anaknya untuk mengikuti latihan voli di sebuah gedung olahraga (GOR).

Tidak lama berselang, anak tersebut keluar dan menghampiri ibunya, kemudian mengaku telah mengalami tindakan pelecehan.

