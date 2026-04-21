Polisi Ungkap Motif Pembacokan di Cinambo Bandung

JPNN.com

Selasa, 21 April 2026 – 17:30 WIB
Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton (tengah), dalam konferensi pers kasus pembacokan di Kantor Satreskrim Polrestabes Bandung, Jalan Badak Singa, Selasa (21/4/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sakit hati melihat mantan istrinya berduaan dengan pria lain, jadi motif IS (43 tahun) tega menghabisi nyawa M (40 tahun).

M ditemukan tewas dengan luka bacok di tubuhnya di sebuah kamar kontrakan di Jalan Sandang, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung pada Jumat (17/4/2026) dini hari.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan, IS ditangkap pada Minggu (19/4) di rumah saudaranya yang terletak di Kabupaten Cirebon.

Baca Juga:

"Untuk motifnya yang kami dapatkan setelah kami melakukan pemeriksaan diduga pelaku sakit hati ya dan cemburu ketika melihat mantan istrinya lagi berada di kamar dengan korban," kata Anton di Kantor Satreskrim Polrestabes Bandung, Jalan Badak Singa, Selasa (21/4). 

Anton menjelaskan, peristiwa itu terjadi pada Jumat lalu yang mana IS dan M sempat terlibat dalam perkelahian. Mereka saling pukul, tetapi IS kewalahan.

M terus melayangkan pukulannya kepada pelaku. Merasa terpojok, IS yang melihat sebilah pisau besar pun mengambilnya.

Baca Juga:

"Kemudian pisau tersebut ditusukan kepada korban ya, sehingga korban ditemukan, mengalami lebih kurang tujuh tusukan ya di sekujur tubuhnya," ungkapnya.

Luka tersebut menyebabkan korban meninggal dunia di tempat. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri ke daerah Cirebon.

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   motif pembunuhan satreskrim polrestabes bandung motif pembacokan motif cemburu pembunuhan cinambo pembacokan di cinambo

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU