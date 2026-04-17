Polisi Buru Pelaku Pembacokan Pria di Cinambo

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang pria berinisial M (40 tahun) ditemukan tewas diduga akibat penganiayaan atau pembacokan di sebuah kontrakan di Jalan Sandang, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung pada Jumat (17/4/2026) dini hari.

Polisi masih menyelidiki kasus tersebut dan memburu pelaku.

Kanit Reskrim Polsek Cinambo Iptu Mulyana Winata membenarkan terjadinya tindakan dugaan pembunuhan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Peristiwa itu dilakukan oleh orang tidak dikenal.

"Telah terjadinya peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan atau pembacokan mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh orang tidak kenal," kata Mulyana saat dikonfirmasi.

Kejadian tersebut pertama kali diketahui setelah seorang warga mendengar keributan di lokasi. Warga kemudian memberi tahu aparat kewilayahan dan mendatangi kontrakan untuk memastikan situasi.

Setelah mendapat informasi adanya pembacokan, warga melaporkannya ke petugas kepolisian. Mereka selanjutnya kembali ke lokasi untuk memastikan kondisi korban.

"Sebelum kejadian, saksi melihat di dekat kamar mandi ada sepeda motor. Namun setelah diketahui kejadian tersebut sepeda motor sudah tidak ada di tempat semula," ucap dia.

Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa para saksi. Petugas juga mengumpulkan barang bukti serta menghubungi tim Inafis untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.