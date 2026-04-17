Dramatis! Sekuriti di Cinambo Bandung Ditembak Saat Gagalkan Pencurian

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Niat untuk menyelamatkan sepeda motornya dari pencuri, Ronaldi (39 tahun), justru dihadapkan pada situasi berbahaya. Sekuriti gudang itu ditembak pelaku saat mengejar sepeda motornya yang hendak dicuri di kawasan Cinambo.

Peristiwa ini berawal saat korban tengah yang sedang bekerja di area gudang, dengan sepeda motornya yang terparkir di lokasi yang tak jauh dari gerbang masuk.

Ia kemudian, memergoki pelaku yang berusaha membawa kabur kendaraannya.

"Pas melihat motor nyala, saya keluar, melihat motor sudah dinaikkan oleh pelaku, sambil mutar arah, langsung saya kejar," kata Ronaldi saat ditemui di Mapolsek Cinambo, Kamis (16/4/2026) malam.

Korban sempat melakukan perlawanan ketika pelaku coba melarikan diri dari lokasi kejadian. Dalam upaya tersebut, ia bahkan sempat memegang senjata milik pelaku.

"Sempat. Bahkan senpinya saja sempat saya pegang," ucapnya.

Pelaku kemudian melepaskan tembakan ke arah korban hingga menyebabkan luka di beberapa bagian tubuh. Korban menyebut tembakan tersebut mengenai bagian jari dan dada.

"Kalau di pelipis, mau jatuh, kalau (luka) tembakan di jari dan dada" ucapnya.