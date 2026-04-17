JPNN.com Jabar Kriminal Detik-detik Warga Tangkap Pelaku Curanmor Bersenjata di Gedebage, Ada Korban Tembak

Detik-detik Warga Tangkap Pelaku Curanmor Bersenjata di Gedebage, Ada Korban Tembak

Jumat, 17 April 2026 – 13:05 WIB
Detik-detik Warga Tangkap Pelaku Curanmor Bersenjata di Gedebage, Ada Korban Tembak - JPNN.com Jabar
Ilustrasi senjata api pistol. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Percobaan pencurian sepeda motor berhasil digagalkan warga.

Aksi pencurian ini terjadi di Jalan Gedebage Selatan, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, pada Kamis (16/4/2026) malam.

Satu pelaku berhasil ditangkap, sedangkan yang lainnya melarikan diri.

Salah seorang saksi yang merupakan juru parkir di minimarket, Bara (16) mengatakan, dirinya mengetahui adanya upaya pencurian saat melihat ada keributan.

"Pas didatengin ternyata percobaan curanmor. Tidak lama dibawa oleh pihak berwajib beserta barang bukti," kata Bara di lokasi kejadian, dikutip Jumat (17/4/2026).

Dia mengatakan pelaku menggunakan senjata api rakitan dan sempat terlibat perkelahian dengan korban. 

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka di tubuhnya.

"Dengan ada kaya suara ledakan tapi ga kenceng, kirain apa. Pas datang ke sana ternyata pelaku nya bawa senjata api," ujarnya

Warga menangkap pelaku curanmor bersenjata yang beraksi di Jalan Gedebage Selatan. Korban ditembak airsoft gun, satu pelaku lainnya kabur.
