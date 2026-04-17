Detik-detik Warga Tangkap Pelaku Curanmor Bersenjata di Gedebage, Ada Korban Tembak
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Percobaan pencurian sepeda motor berhasil digagalkan warga.
Aksi pencurian ini terjadi di Jalan Gedebage Selatan, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, pada Kamis (16/4/2026) malam.
Satu pelaku berhasil ditangkap, sedangkan yang lainnya melarikan diri.
Salah seorang saksi yang merupakan juru parkir di minimarket, Bara (16) mengatakan, dirinya mengetahui adanya upaya pencurian saat melihat ada keributan.
"Pas didatengin ternyata percobaan curanmor. Tidak lama dibawa oleh pihak berwajib beserta barang bukti," kata Bara di lokasi kejadian, dikutip Jumat (17/4/2026).
Dia mengatakan pelaku menggunakan senjata api rakitan dan sempat terlibat perkelahian dengan korban.
Baca Juga:
Akibat kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka di tubuhnya.
"Dengan ada kaya suara ledakan tapi ga kenceng, kirain apa. Pas datang ke sana ternyata pelaku nya bawa senjata api," ujarnya
Warga menangkap pelaku curanmor bersenjata yang beraksi di Jalan Gedebage Selatan. Korban ditembak airsoft gun, satu pelaku lainnya kabur.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News