Bareskrim Polri Gerebek Gudang di Padalarang Terkait Impor Pakaian Bekas

Rabu, 15 April 2026 – 22:53 WIB
Gudang yang digerebek Bareskrim Polri terkait pakaian bekas impor di Bandung Barat. Foto: source for JPNN.

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Bareskrim Polri menggerebek sebuah gudang di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu (12/4/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun penggerebekan ini terkait kasus impor pakaian bekas ilegal.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan membenarkan adanya penggerebekan tersebut.

Dalam penggerebekan itu, kata Hendra, Bareskrim Polri menyita barang bukti dan mengamankan sejumlah orang untuk dimintai keterangan.

Gudang yang digerebek pun sudah dipasangi garis polisi.

Namun, Hendra belum dapat memerinci jumlah barang bukti dan berapa terperiksa yang dibawa Bareskrim Polri 

"Bareskrim dalam tindakannya sesuai Prosedur dengan pengambilan sample sebagai BB (barang bukti) dan kemudian pembawa beberapa orang untuk dilakukan pemeriksaan serta dilakukan penyegelan," ujar Hendra saat dikonfirmasi, Kamis (15/4/2026).

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, beberapa orang yang diamankan, salah satunya pemilik gudang.

TAGS   bareskrim polri pengerebekan gudang pakaian bekas polda jabar kabid humas polda jabar gudang pakaian bekas ilegal pakaian bekas impor

