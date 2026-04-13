JPNN.com

Pedagang Tahu Bulat di Depok Nekat Pamerkan Alat Kelaminnya Kepada Pembeli

Senin, 13 April 2026 – 14:00 WIB
Ilustrasi borgol atau pelaku tindak kejahatan. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pedagang tahu bulat berinisial DA diamankan aparat kepolisian setelah diduga melakukan aksi ekshibisionisme terhadap pembeli di wilayah Gang Bakti, Pancoran Mas, Kota Depok, pada Sabtu (11/4).

Kepala Seksi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula ketika dua korban berinisial IA dan GS tengah membeli tahu bulat dari pelaku.

Namun, dalam proses transaksi, pelaku diduga melakukan tindakan tidak senonoh dengan memperlihatkan alat kelaminnya kepada korban.

Baca Juga:

“Pelaku melakukan pelecehan seksual dengan menunjukkan kelamin kepada korban saat korban membeli tahu bulat,” ujar Made dalam keterangan resminya.

Aksi tersebut diketahui oleh seorang saksi berinisial R yang berada di lokasi kejadian. Saksi kemudian segera melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua korban.

“Peristiwa tersebut dilihat oleh saksi R, yang kemudian memberitahukan kepada orang tua korban,” jelasnya.

Baca Juga:

Setelah menerima informasi, orang tua korban langsung mendatangi pelaku di kawasan Jalan Kampung Serab, Kota Depok.

Pelaku kemudian diamankan sebelum diserahkan kepada pihak kepolisian untuk penanganan lebih lanjut.

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU