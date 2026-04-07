Pengusaha LPG Bandung Jadi Tersangka Kasus Utang Rp 2 Miliar, Modusnya Begini

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pengusaha LPG asal Bandung, Rio Delgado Hassan, harus berhadapan dengan hukum setelah kasus utang piutang miliaran rupiah yang menjeratnya dilaporkan ke Polda Jawa Barat.

Saat ini, Rio telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Laporan tersebut dilayangkan oleh Kurniawan melalui kuasa hukumnya, Regan Jayawisastra.

Regan mengatakan, kasus ini berawal dari pertemuan antara kliennya dengan Rio di Parahyangan Golf Bandung, Kabupaten Bandung Barat pada 21 Oktober 2022.

Dalam pertemuan itu, Rio meminjam uang sebesar Rp 800 juta dengan alasan untuk menebus sebidang tanah di Jakarta. Ia menjanjikan pengembalian dana akan dilakukan setelah tanah tersebut terjual dalam waktu 1 hingga 2 bulan.

Selang tiga hari, tepatnya 24 Oktober 2022, kliennya langsung mentransfer dana Rp 800 juta ke rekening Rio.

Belum ada kejelasan, Rio kembali menghubungi korban pada 18 November 2022 saat sedang bermain golf.

Ia kembali meminta tambahan dana sebesar Rp 1,2 miliar dengan alasan kebutuhan biaya pengurusan tanah yang sama.

Permintaan itu kembali dipenuhi. Pada 21 November 2022, korban mentransfer Rp 1,2 miliar. Total dana yang telah diberikan mencapai Rp 2 miliar.