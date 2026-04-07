JPNN.com

Pengusaha LPG Bandung Jadi Tersangka Kasus Utang Rp 2 Miliar, Modusnya Begini

Selasa, 07 April 2026 – 16:45 WIB
Rio Delgado Hassan (tengah), pengusaha LPG asal Bandung, saat mendatangi Mapolda Jabar. Foto: sources for JPNN

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pengusaha LPG asal Bandung, Rio Delgado Hassan, harus berhadapan dengan hukum setelah kasus utang piutang miliaran rupiah yang menjeratnya dilaporkan ke Polda Jawa Barat.

Saat ini, Rio telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Laporan tersebut dilayangkan oleh Kurniawan melalui kuasa hukumnya, Regan Jayawisastra.

Regan mengatakan, kasus ini berawal dari pertemuan antara kliennya dengan Rio di Parahyangan Golf Bandung, Kabupaten Bandung Barat pada 21 Oktober 2022.

Baca Juga:

Dalam pertemuan itu, Rio meminjam uang sebesar Rp 800 juta dengan alasan untuk menebus sebidang tanah di Jakarta. Ia menjanjikan pengembalian dana akan dilakukan setelah tanah tersebut terjual dalam waktu 1 hingga 2 bulan.

Selang tiga hari, tepatnya 24 Oktober 2022, kliennya langsung mentransfer dana Rp 800 juta ke rekening Rio.

Belum ada kejelasan, Rio kembali menghubungi korban pada 18 November 2022 saat sedang bermain golf.

Baca Juga:

Ia kembali meminta tambahan dana sebesar Rp 1,2 miliar dengan alasan kebutuhan biaya pengurusan tanah yang sama.

Permintaan itu kembali dipenuhi. Pada 21 November 2022, korban mentransfer Rp 1,2 miliar. Total dana yang telah diberikan mencapai Rp 2 miliar.

Pengusaha LPG Bandung jadi tersangka kasus utang Rp 2 miliar. Dana dipinjam untuk tebus tanah, tetapi tidak pernah dikembalikan hingga dilaporkan ke polisi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polda jabar modus penipuan utang piutang tersangka penipuan pengusaha lpg bandung kasus penggelapan uang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU