Rumah Warga di Limo Depok Dibobol Maling Saat Penghuni Tidur, Laptop, Motor dan Ponsel Raib Dicuri

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aksi pencurian terjadi di sebuah rumah warga di wilayah Kecamatan Limo, Kota Depok, saat penghuni sedang tertidur.

Peristiwa tersebut terekam kamera pengawas (CCTV) dan kini tengah dalam penanganan pihak kepolisian.

Dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku terlihat mengenakan jaket hitam, celana jeans panjang, serta menggunakan topi dan masker untuk menutupi identitasnya.

Pelaku diduga masuk ke dalam rumah dengan cara membobol jendela bagian depan.

Kapolsek Cinere, Chauril Saleh, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Anggota kami sudah turun ke lapangan untuk melakukan cek TKP dan mengumpulkan bukti-bukti awal. Saat ini kasusnya sudah dalam penanganan intensif unit Reskrim,” ujarnya.

Berdasarkan hasil sementara dan keterangan saksi, pelaku diduga melancarkan aksinya saat penghuni rumah dalam kondisi terlelap, sehingga tidak menyadari adanya pencurian.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian materiil berupa satu unit sepeda motor Honda Vario, satu unit laptop merek Asus, serta satu unit telepon genggam merek Huawei.