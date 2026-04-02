Aksinya Terekam CCTV, Pencuri Ponsel di Depok Berhasil Diamankan Polisi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aparat kepolisian mengamankan seorang pelaku pencurian handphone yang terjadi di kawasan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok.

Aksi pencurian tersebut sempat terekam kamera dan videonya beredar di masyarakat.

Dalam rekaman itu, pelaku terlihat mengenakan kemeja dan helm kurir online berwarna oranye.

Pelaku datang menggunakan sepeda motor, lalu menghampiri kendaraan milik korban yang terparkir. Tanpa menimbulkan kecurigaan, pelaku memarkirkan kendaraannya di sebelah motor korban.

Selanjutnya, pelaku dengan cepat mengambil handphone yang diletakkan di dashboard motor korban, kemudian langsung meninggalkan lokasi kejadian.

Kapolsek Cinere, Chairul Saleh, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Minggu (29/3) sekitar pukul 09.00 WIB.

“Pelaku sudah diamankan kemarin,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini penanganan kasus tersebut telah dilimpahkan ke Polres Metro Depok untuk proses hukum lebih lanjut.