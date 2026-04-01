Pencurian Sepeda Milik Bocil di Depok Viral di Media Sosial, Modus Pelaku Ajak Korban ke Masjid

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah video yang memperlihatkan seorang bocah menangis histeris karena sepeda miliknya dirampas pria tak dikenal viral di media sosial.

Peristiwa tersebut diketahui terjadi di wilayah Sukmajaya, Kota Depok.

Berdasarkan rekaman kamera pengawas (CCTV) yang beredar, awalnya korban terlihat sedang mengendarai sepeda di sekitar lingkungan tempat tinggalnya.

Dalam rekaman tersebut, pelaku yang mengenakan pakaian berwarna biru tampak melintas di sebuah gang sebelum akhirnya mendekati korban.

Pelaku kemudian merampas sepeda milik anak tersebut, yang membuat korban menangis dan berteriak.

Aksi tersebut pun menuai perhatian warganet setelah videonya tersebar luas di berbagai platform media sosial.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Depok, Made Budi, menjelaskan kronologi kejadian berdasarkan laporan yang diterima pihak kepolisian.

Ia menyebut, korban berinisial AN awalnya keluar rumah dengan menggunakan sepeda gunung untuk berkeliling di lingkungan kompleks.