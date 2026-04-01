Polres Metro Depok Ungkap Jaringan Narkoba Aceh-Malaysia, 4 Kilogram Sabu-sabu Disita

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok berhasil mengungkap peredaran narkoba jaringan internasional, dengan menyita 4 kilogram sabu-sabu dan 100 butir ekstasi dengan nilai ekonomi mencapai miliaran rupiah.

Barang-barang haram tersebut polisi dapatkan dari jaringan narkoba Aceh dan Malaysia.

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil dari sinergi lintas sektor yang terus diperkuat dalam upaya memberantas peredaran narkoba.

"Kolaborasi dan koordinasi ini kami lakukan untuk sama-sama menindaklanjuti perintah Bapak Presiden, bahwa kejahatan narkoba ini harus kita berantas secara bersama-sama," ucapnya.

Dirinya menegaskan, bahwa penegakan hukum akan terus dilakukan secara maksimal untuk menekan peredaran narkotika di wilayahnya.

Namun demikian, ia juga menekankan pentingnya pendekatan pencegahan melalui kolaborasi dengan masyarakat.

"Aspek penegakan hukum harus terus dilakukan secara maksimal, tetapi kami juga perlu kolaborasi untuk mencegah peredarannya. Harapannya ada semangat dari masyarakat, khususnya di Kota Depok, untuk benar-benar anti narkoba," tuturnya.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Metro Depok, Kompol Yefta Ruben Hasian Aruan memerinci barang bukti yang berhasil diamankan dari para pelaku dalam operasi tersebut.