Pasutri di Karawang Ditemukan Tewas, Suami Tergeletak Berbusa di Ranjang

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Seorang ibu rumah tangga berinisial Y (44 tahun) ditemukan tewas di kediamannya di Dusun Rengas, Desa Karyabakti, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, pada Senin (30/3/2026) sekitar pukul 06.00 WIB.

Selain Y, suaminya yakni M juga ditemukan tergeletak di tempat tidur dengan kondisi kritis, dan mulut berbusa.

Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan mengatakan, jasad kedua korban ditemukan pertama kali oleh saksi berinisial N (66 tahun) yang hendak mengantarkan anak korban berangkat sekolah.

Saksi kemudian mendatangi rumah korban, akan tetapi kondisi rumah dalam keadaan terkunci.

Menurutnya, saksi beberapa kali mengetuk pintu tanpa mendapatkan respons dan menyangka korban bersama suaminya pulang kampung ke Tegal.

Namun, karena didesak kebutuhan anak korban yang harus pergi sekolah, saksi lalu mendobrak pintu belakang rumah.

"Di dalam rumah, saksi menemukan pemandangan tragis. Pria berinisial M ditemukan tergeletak di tempat tidur dalam kondisi mulut berbusa masih bernyawa. Serta Y ditemukan sudah meninggal dunia dengan posisi terlentang di kamar mandi," kata Cep Wildan saat dikonfirmasi, Selasa (31/3).

Saksi N lalu melaporkan kejadian itu kepada Ketua RT dan warga sekitar. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit (RS) Rengasdengklok.