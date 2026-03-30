Oknum Guru MTs di Depok Diamankan Warga Usai Tawarkan Jasa Kulum Lewat Medsos dan Selebaran

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang oknum guru Madrasah Tsanawiyah (MTs) di wilayah Sawangan, Kota Depok, berinisial IK (35 tahun), menjadi sorotan publik setelah diduga melakukan tindakan tidak pantas dan videonya beredar luas di media sosial.

Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi di wilayah Pamulang, Kota Tangerang Selatan, pada Kamis (26/3) malam.

Dalam rekaman video yang beredar, terlihat seorang warga memarahi pelaku setelah mengetahui adanya dugaan pemberian selebaran yang berisi penawaran jasa yang tidak semestinya kepada anaknya.

Tak lama setelah kejadian itu, pelaku diamankan oleh warga setempat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Perwakilan yayasan tempat pelaku bekerja, Jarkasih, membenarkan informasi bahwa yang bersangkutan merupakan operator sekaligus tenaga pengajar di salah satu MTs di Sawangan, Depok.

Ia menyampaikan bahwa pihak sekolah segera mengambil langkah setelah mengetahui kejadian tersebut.

Menurutnya, pihak sekolah langsung menggelar rapat internal untuk membahas tindakan yang akan diambil terhadap oknum tersebut.

Ia juga mengungkapkan bahwa kejadian ini menimbulkan keterkejutan di kalangan pengelola sekolah.