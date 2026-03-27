Nenek di Depok Nekat Mencuri di Petshop, Ponsel Hingga Uang Tunai Raib Dicuri

jabar.jpnn.com, DEPOK - Aksi pencurian terjadi di sebuah toko hewan peliharaan (petshop) yang berlokasi di Jalan Raya Sawangan, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

Pelaku diduga seorang perempuan lanjut usia (lansia) yang terekam kamera pengawas (CCTV) saat melancarkan aksinya.

Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu (25/3) sekitar pukul 08.30 WIB. Berdasarkan rekaman CCTV yang beredar, pelaku terlihat mengenakan pakaian batik lengan pendek, celana hitam, membawa tas ransel, serta menggunakan tongkat.

Kasi Humas Polres Depok, Made Budi, menjelaskan bahwa saat kejadian, korban berinisial AZF tengah membuka toko seorang diri.

“Korban saat itu sedang menata rak makanan hewan dan tidak menyadari adanya pelaku yang masuk ke dalam toko,” ujar Made.

Ia menyebutkan, pelaku kemudian mengambil satu unit telepon seluler jenis Redmi Note 14 yang berada di atas meja kasir.

Selain itu, pelaku juga membawa kabur uang tunai sebesar Rp1,8 juta yang tersimpan di dalam meja kasir.

Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung meninggalkan lokasi. Korban baru menyadari kejadian tersebut sekitar 30 menit kemudian saat kembali ke meja kasir.